Veiligheidsberaad: avondklok perkt vrijheid inwoners ernstig in

Het invoeren van een avondklok is een heftige maatregel die de vrijheid van inwoners ernstig inperkt. „We hebben geen principiële bezwaren, maar vinden dat er een overtuigend antwoord moet komen op de vraag of een avondklok helpt om de verspreiding van het virus te dempen”, aldus Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, in een reactie op de persconferentie van minister-president Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond.