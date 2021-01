Het kabinet kijkt begin volgende week opnieuw naar de mogelijkheid om een avondklok in te voeren. Dat zegt minister-president Mark Rutte tijdens een persconferentie. Het Outbreak Management Team (OMT) is gevraagd met spoed een advies uit te brengen over „wat die maatregel ons op kan leveren”. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke alternatieven.