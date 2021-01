Grote steden willen achterstanden wegwerken met nationaal plan

Onderwijswethouders van de vier grote steden pleiten voor „een nationaal plan voor gelijke onderwijskansen en het wegwerken van achterstanden”. Ze maken zich grote zorgen over de negatieve effecten die de coronacrisis heeft op kinderen en jongeren als gevolg van de sluiting van de scholen vorig voorjaar en op dit moment. In een brief aan minister Arie Slob (Onderwijs) luiden de wethouders van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam de noodklok.