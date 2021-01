Studie: tweelingen verschillen meer van elkaar dan je zou zeggen

Eeneiige tweelingen verschillen genetisch meer van elkaar dan vaak wordt aangenomen. Genetisch onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam hebben samen met internationale collega’s honderden vaste punten in het DNA in kaart gebracht waarop het genetisch materiaal van tweelingen van elkaar afwijkt. Het onderzoek zou in de toekomst weleens uitkomst kunnen bieden in strafrechtelijke onderzoeken waarbij tweelingen betrokken zijn.