Deskundige: aftreden kabinet brengt corona-aanpak niet in gevaar

Als het kabinet zou aftreden vanwege de toeslagenaffaire, dan hoeft de aanpak van de coronacrisis daar niet onder te lijden. Mensen hoeven daar niet ongerust over te zijn, zegt Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit Maastricht. „Een demissionair kabinet wordt geacht alles te doen wat nodig is in het landsbelang.”