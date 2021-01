Europese beurzen met bescheiden winsten gesloten

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een bescheiden winst de handel uitgegaan. Elders in Europa sloten de beurzen voornamelijk licht hoger, waarbij beleggers oog hadden voor de vorderingen van vaccinatieprogramma’s. Zo werd onder andere officieel bekend dat AstraZeneca het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om goedkeuring van zijn vaccin tegen het coronavirus heeft gevraagd.