Gommers: zomaar ic-bedden bijplaatsen is geen oplossing

Het aantal bedden op de intensivecareafdelingen structureel fors verhogen, bijvoorbeeld tot het niveau van Duitsland, is geen goed idee volgens voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). „Los van het feit dat we daar de mensen niet voor hebben; dat wordt onbetaalbaar”, zegt hij in een interview met vaktijdschrift Skipr Quarterly.