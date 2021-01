Dealers in partydrugs opgepakt in Zutphen

Drie mannen en twee vrouwen uit Zutphen zijn dinsdag gearresteerd op verdenking van grootschalige handel in partydrugs. Het vijftal verhandelde volgens de politie onder meer 4MMC, dat ook bekend is onder de namen Poes of MiauwMiauw. De burgemeesters uit de Gelderse Achterhoek hebben eind vorig jaar nog een brandbrief over het zorgelijke gebruik van deze drug onder tieners naar justitieminister Ferd Grapperhaus gestuurd.