De politie heeft in Roosendaal een drugsdealer opgepakt die zijn handel op inventieve wijze verborg in levensmiddelenverpakkingen zoals blikjes limonade en bussen limonadesiroop. Die bewaarde hij in een boodschappentas, zo bleek dinsdagmiddag bij de aanhouding van de 23-jarige man uit Bergen op Zoom. Van die opmerkelijke vondst heeft de politie ook een foto gepubliceerd.