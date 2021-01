’Vertrouwen metaal-mkb’ers herstellende aan einde coronajaar’

Het vertrouwen bij middelgrote bedrijven in de metaalsector is driekwart jaar na het uitbreken van de coronapandemie weer redelijk hersteld. Dat maakt brancheorganisatie Metaalunie op uit een enquête onder haar achterban. Onder andere over het aantal orders zijn ondernemers weer positiever geworden. Daarnaast stabiliseert de werkgelegenheid in de sector die ruim 170.000 mensen werk biedt.