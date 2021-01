Gestolen documenten EMA staan online

Documenten die in december waren gestolen tijdens een cyberaanval op het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn online gezet. „De autoriteiten nemen de noodzakelijke stappen”, laat de in Amsterdam gevestigde organisatie dinsdag weten. Het is niet bekend waar ze staan, of de documenten te koop worden aangeboden en wat er in de documenten te zien is.