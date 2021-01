Burgemeesters zeker geen voorstander van avondklok

Burgemeesters in Nederland zijn zeker geen voorstander van het invoeren van een avondklok. Ze vinden de maatregel buitenproportioneel en vragen zich af of een avondklok het gewenste effect oplevert. Dat heeft de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls dinsdag laten weten tijdens overleg met het kabinet over de nieuwste coronamaatregelen, die minister-president Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond bekend gaan maken.