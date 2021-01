Zwemscholen willen tegelijk met basisscholen weer van start

De twee- tot driehonderd particuliere zwemscholen in Nederland willen dat zij hun zwemlessen aan kinderen kunnen hervatten als de basisscholen ook weer opengaan. De zwemschooleigenaren vragen alle burgemeesters dinsdag in een brief om daar aandacht aan te besteden, aangezien het zwemonderwijs door de coronacrisis een enorme achterstand heeft opgelopen. „Dat kan ook in uw gemeente in de zomer voor zeer gevaarlijke situaties zorgen”, schrijft de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid NSWZ.