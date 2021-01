Veel mensen besmet door bezoek aan huis rond kerst

Relatief veel mensen bij wie afgelopen week een coronabesmetting is vastgesteld, hebben het virus opgelopen terwijl ze in de kerstperiode en rond de jaarwisseling een bezoek brachten aan familie of vrienden, of terwijl ze zelf zulk bezoek ontvingen. Meer dan een op de drie nieuwe gevallen is terug te voeren op zo’n „bezoek in de thuissituatie”, komt naar voren uit de gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).