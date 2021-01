TU Eindhoven wil de wijken in om mensen thuis te prikken

Experts op het gebied van logistiek van de Technische Universiteit Eindhoven en de onderzoeksstichting European Supply Chain forum willen met vaccinatieteams de wijken in, om daar mensen zoveel mogelijk thuis in te enten tegen corona. Dat zou, als alle vaccins er voor alle doelgroepen zijn, een prima aanvulling kunnen zijn op wat de GGD’en en de huisartsen doen, denken ze. Het prikken van de bevolking zou niet alleen sneller gaan, maar ook veiliger, zo is de overweging.