Slechtste jaar ooit voor toerisme in Portugese Algarve

De toeristische sector in de Algarve, in het zuiden van Portugal, heeft het slechtste jaar ooit gemeten achter de rug door de harde klappen van de coronacrisis. Door de virusuitbraak en de lockdowns kwamen er veel minder buitenlandse bezoekers om te zonnen op de stranden van de Algarve of om te golfen op de vele golfbanen die de regio rijk is.