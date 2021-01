Bedrijf krijgt boete en waarschuwing na fataal ongeluk

Een bedrijf uit Ridderkerk moet van de rechtbank een boete van 100.000 euro betalen voor een fataal bedrijfsongeluk tijdens werkzaamheden aan een boorplatform in Nieuwdorp in de Zeeuwse gemeente Borsele. Een ingehuurde steigerbouwer kwam in oktober 2018 om het leven toen hij bij het demonteren van een 15 meter hoge uitbouwsteiger in het water viel.