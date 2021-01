Wiebes: buikpijn van coronacrisis en steunpakketten

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) vindt dat het ondanks de coronasteun van de overheid aan de economie op een „heleboel punten gewoon niet goed genoeg gaat.” Hij wijst erop dat zoveel ondernemers in de problemen zitten en daardoor ook veel werknemers. Het hele reces heeft hij „met een enorme knoop in zijn maag gezeten over de steun en de steunpakketten. Ik heb er diep over nagedacht.”