Ryanair moet compensatie toch betalen aan claimclub

Ryanair moet een vergoeding voor een vertraagde vlucht uit 2017 alsnog betalen aan een bedrijf dat de claims voor passagiers indiende. In hoger beroep kreeg Claimingo gelijk van de rechter nadat de kantonrechter eerder nog had besloten dat Ryanair niet hoefde te betalen. De Ierse prijsvechter heeft namelijk in zijn voorwaarden staan dat vorderingen niet kunnen worden overgedragen.