‘Mkb vreest langdurige uitval personeel door psychische klachten’

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf vrezen langdurige uitval van personeel als gevolg van psychische klachten. Uit onderzoek door Motivaction komt naar voren dat het verzuim aan het veranderen is. Ondernemers zagen vooral het kortdurend verzuim door stress, privéproblemen of conflicten toenemen. Vooruitkijkend wordt een stijging van het langdurig ziekteverzuim gevreesd.