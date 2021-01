Advies: telefoon kroongetuige mag gebruikt worden in strafzaak

De telefoon die de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo stiekem in de cel bleek te hebben, mag onderdeel worden van het strafrechtelijk onderzoek. Dat adviseert de procureur-generaal aan de Hoge Raad. De huidige advocaten van kroongetuige Nabil B. hadden bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de telefoon, volgens hen kan er vertrouwelijke informatie met hun cliënt op staan. De Hoge Raad is van plan 9 februari een definitieve klap op de kwestie te geven, na die uitspraak is geen beroep meer mogelijk.