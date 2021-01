17 mannen aangehouden bij ontmantelen vuurwapenhandel

De politie heeft in de loop van vorig jaar zeventien mensen aangehouden verspreid over het hele land in verband met een grootscheeps onderzoek naar wapenhandel. Bij doorzoekingen op vijftien adressen werden 31 vuurwapens, waarvan twee automatische, inbeslaggenomen. Bij het in kaart brengen en ontmantelen van de bende zijn ook pseudokopers ingezet, meldt de politie dinsdag.