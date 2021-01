Marechaussee schoot terecht op verwarde man op Schiphol

De medewerker van de Koninklijke Marechaussee (KMar) die oktober vorig jaar in een vertrekhal op Schiphol een man in zijn been heeft geschoten, heeft rechtmatig gehandeld. Dat meldt het Openbaar Ministerie na een onderzoek door de Rijksrecherche. De marechaussee schoot uit noodweer, omdat de man uit Tanzania messen vast had en deze niet los wilde laten.