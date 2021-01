De Jonge: nog paar ferme maanden voor de boeg

Zorgminister Hugo de Jonge gaat ervan uit dat „we echt nog een paar ferme maanden voor de boeg hebben”. Het kabinet maakt zich „natuurlijk zorgen” over de nieuwe Britse coronavariant, die besmettelijker is dan het huidige virus, zei De Jonge dinsdag voorafgaand aan het crisisberaad van het kabinet over de coronacrisis.