Groningse tandarts bezoekt álle 61 Waddeneilanden

Afgelopen twee decennia bezocht Evert Jan Prins (65) álle eilanden in de Waddenzee. Toen het idee werd geboren, op het Duitse eiland Norderney, wist hij zelf nog niet hoeveel het er zouden zijn. Zijn reisverhalen bundelde de tandarts uit Groningen in het koffietafelboek ”61 eilanden in de Waddenzee. Een ontdekkingsreis”.