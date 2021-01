Pentagon: nog 871 gebreken aan JSF

Het F-35-gevechtsvliegtuig, ook wel bekend als Joint Strike Fighter (JSF), heeft nog 871 soft- en hardwaregebreken die van invloed kunnen zijn op werking of het onderhoud van het vliegtuig. Dat schrijft het testbureau van het Amerikaanse ministerie van Defensie in een nog niet gepubliceerd rapport, dat in handen is gekomen van persbureau Bloomberg.