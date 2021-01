Farmaceuten in trek op Japanse beurs

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs dinsdag nipt hoger gesloten. Vooral de Japanse farmaceutische sector stond in de schijnwerpers na berichten over een nieuwe effectieve behandeling van Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De sterke toename van het aantal coronabesmettingen wereldwijd en de politieke ontwikkelingen in Washington rond de afzettingsprocedure tegen president Donald Trump, zorgden voor enige terughoudendheid bij beleggers.