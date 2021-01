Trump en Pence hebben ‘goed gesprek’ gehad in Witte Huis

Scheidend Amerikaans president Donald Trump en vicepresident Mike Pence hebben maandag een „goed gesprek” gehad in het in het Oval Office, stelt een hoge functionaris. De verhouding tussen de twee is de laatste tijd gespannen omdat Pence niet voldeed aan Trumps verzoek om de bekrachtiging van Joe Bidens verkiezingszege in het parlement te dwarsbomen en omdat een menigte opgehitste Trump-aanhangers het Capitool bestormde.