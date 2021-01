Tweet Musk zet ‘verkeerd’ Signal 12.000 procent hoger op beurs

Een verkeerd geïnterpreteerd Twitter-bericht van Tesla-baas Elon Musk heeft de beurswaarde van het Texaanse zorgtechnologiebedrijfje Signal Advance vele malen over de kop doen gaan. De rijkste man op aarde schreef in zijn tweet namelijk: Use Signal. Met die woorden wilde hij echter de berichtenapp Signal aanbevelen, en die heeft niets te maken met het betreffende beursfonds.