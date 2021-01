Kleine reisspecialisten: voucherfonds lost problemen niet op

Kleinere, gespecialiseerde reisorganisaties vrezen „wéér” overgeslagen te worden bij de in de maak zijnde extra coronasteunmaatregelen van het kabinet. Volgens de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) komen ondernemers in de reisbranche nu nauwelijks in aanmerking voor de TVL en Tozo-regelingen of inkoopcompensatie. En dan moeten reisorganisaties binnenkort waarschijnlijk ook nog veel consumenten gaan terugbetalen, omdat zij vorig jaar een voucher hebben gekregen voor een niet uitgevoerde vakantie.