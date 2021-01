FNV wil onderzoek naar corona-uitbraak in gevangenis Ter Apel

Vakbond FNV wil dat er een onderzoek komt naar de corona-uitbraak in de gevangenis in Ter Apel. „Hoe kan het nou dat het daar, ondanks alle kritiek en punten die zijn aangedragen door de personeelsleden, bonden en medezeggenschapsraad, zo ver is gekomen?”, zegt FNV-Justitie en Veiligheidsbestuurder Yntse Koenen. „Daar willen we onafhankelijk onderzoek naar, bijvoorbeeld door de inspectie van Justitie en Veiligheid.