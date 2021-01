Topvrouw VNO-NCW: paniek bij ondernemers

Ondernemers zijn in paniek en het water staat hen nu echt aan de lippen, stelt VNO-NCW-topvrouw Ingrid Thijssen. Door de almaar aanhoudende coronacrisis beginnen volgens haar de privévermogens van ondernemers en eigen vermogens van bedrijven op te raken. De ondernemersvoorvrouw benadrukte maandag op de nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat zelfs spaargeld dat apart is gezet voor de studie van de kinderen bij ondernemers opraakt omdat ze dit in hun eigen bedrijf moeten steken.