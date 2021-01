Ziekenhuizen bereid te helpen bij vaccinatie

Ziekenhuizen zijn bereid om te helpen bij het vaccineren van grote groepen mensen, wanneer de huidige vaccinatierondes achter de rug zijn en meer mensen in aanmerking komen voor een prik. „Als er een moment komt waarbij we kunnen helpen, zijn we daar zeker toe bereid. Maar die vraag is nog niet gekomen”, zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.