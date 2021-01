Kabinet trekt plan tegen leeftijdselectie op ic-afdelingen in

Het kabinet trekt definitief zijn plan in om selectie op intensivecareafdelingen op basis van leeftijd te verbieden, in het geval van extreme drukte in ziekenhuizen. Dat laat minister Tamara van Ark (Medische Zorg) weten aan de Tweede Kamer. Een meerderheid in het parlement sprak zich vorige week in een debat over de coronacrisis al uit tegen het plan.