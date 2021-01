Eis: tbs met voorwaarden tegen man die agent in Haghorst neerstak

De officier van justitie heeft maandag bij de rechtbank in Breda tbs met voorwaarden geëist tegen de 23-jarige man uit Polen die in april vorig jaar in verwarde toestand een agent neerstak in Haghorst (Noord-Brabant). Het OM eiste daarnaast een celstraf, die gelijk is aan het voorarrest. De man zit sinds het steekincident op woensdag 22 april vast.