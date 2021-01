Vertrouwen in banken stabiel ondanks coronacrisis

Het vertrouwen in de bankensector is afgelopen jaar over het geheel genomen gelijk gebleven. Wel waren er uitschieters naar boven, met name in het tweede en derde kwartaal toen banken actief klanten hielpen met de gevolgen van de coronacrisis, komt naar voren uit een enquête onder 12.000 klanten die door onderzoeksbureau Ipsos werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Volgens NVB-voorzitter Chris Buijink toont de uitkomst van de jaarlijkse Vertrouwensmonitor Banken aan „dat consumenten ervaren dat banken er in moeilijke tijden zo veel als mogelijk voor hen zijn”.