Verbetering luchtkwaliteit door lockdown overtreft verwachtingen

De eerste lockdown van 2020 heeft de luchtkwaliteit in Nederland nog meer doen verbeteren dan in eerste instantie werd ingeschat. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en DCMR Milieudienst Rijnmond becijferen in een wetenschappelijk artikel dat de afname van schadelijke stoffen hoger was dan ze eerder dachten.