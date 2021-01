Brunssum sluit instelling voor mensen in bijstand om corona

De gemeente Brunssum (Limburg) heeft een instelling voor mensen in de bijstand gesloten in verband met het coronavirus. Er werken 250 mensen voor allerlei projecten ten behoeve van de samenleving. Van hen moesten er 25 in quarantaine gaan omdat ze in aanraking zijn geweest met iemand die besmet was met het Covid19-virus, zei een woordvoerder van de gemeente maandag.