Moderna begonnen aan levering coronavaccins in EU

Het Amerikaanse bedrijf Moderna is maandag zoals verwacht begonnen aan de distributie van zijn coronavaccins in de Europese Unie (EU). Topman Stéphane Bancel spreekt van „een belangrijke dag voor Europa en zijn inwoners in de strijd tegen Covid-19”. Moderna heeft een vaccin ontwikkeld dat na twee injecties ziekte voorkomt bij 94 procent van de mensen die het toegediend krijgen.