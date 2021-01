Derde verdachte bij schietpartij Amsterdamse Rivierenbuurt vast

In het onderzoek naar de schietpartij in de Amsterdamse Rivierenbuurt is een derde verdacht opgepakt. Dit maakte de officier van justitie maandag bekend tijdens een inleidende zitting van de andere twee verdachten. De derde verdachte Amier S. (20) is aangehouden op 21 december. Hij zit in voorlopige hechtenis en beroept zich op zijn zwijgrecht.