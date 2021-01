Rode Kruis werft en schoolt medisch personeel voor vaccinaties

Zo’n vierhonderd hulpverleners van het Rode Kruis worden sinds maandag als prikkers ingezet in het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus. De organisatie werft in opdracht van de GGD medisch personeel dat bevoegd is om de vaccinaties te zetten, en schoolt de mensen die zich daarvoor aanmelden waar nodig bij met een speciale ‘opfriscursus’.