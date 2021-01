Handelsgezant Trump roept Biden op: behoud importheffingen China

De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer roept de aankomende Amerikaanse president Joe Biden op de importheffingen op Chinese producten te behouden. Verder moet Biden volgens Lighthizer zorgen dat wereldhandelsorganisatie WTO minder macht krijgt en moet het moeilijker worden voor Amerikaanse bedrijven om zich in het buitenland te vestigen, zegt hij in een afscheidsinterview in zakenkrant Wall Street Journal.