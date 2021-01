Bijna 10 jaar cel voor moeder die dochter van flat gooide

Hélène J. is maandag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar en 9 maanden voor doodslag op haar dochter Sharleyne. Het gerechtshof in Leeuwarden gaat uit van doodslag. Volgens het hof kan het niet anders dan dat J. Sharleyne naar beneden heeft gegooid. Voor voorbedachten rade - en daarmee moord - zien de rechters geen bewijs.