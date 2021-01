Aanpassing in CDA-verkiezingsprogramma roept vragen op

Wat het CDA dit weekend over zich afriep door een kraakheldere positiebepaling over de vrijheid van onderwijs in het conceptverkiezingsprogramma in te wisselen voor een nieuwe passage die duidelijk ambivalenter is, is zeer de vraag. Stil maar, betogen sommigen in de partij, het betreft hoofdzakelijk een redactionele ingreep; niet meer dan een verduidelijking.