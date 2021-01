Nog veel vragen rond moeder verdacht van doden baby

Er zijn nog veel vragen rond een 30-jarige vrouw uit Haaksbergen die ervan wordt verdacht dat ze haar pasgeboren baby heeft gedood. Bij een voorbereidende zitting maandag in de rechtbank in Almelo bleek onder meer dat het toch nog niet vaststaat dat Linde de W. baby Ivo met een ceintuur van haar badjas heeft gewurgd. Eerder was dit door justitie aangenomen op basis van onderzoek. De sporen van de ceintuur die in de hals van de baby zijn aangetroffen zouden daar ook voor of na het overlijden terecht kunnen zijn gekomen.