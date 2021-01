Coronazorgen drukken beurzen, Just Eat Takeaway koploper in AEX

De Europese aandelenbeurzen deden maandag een stapje terug, na de sterke koerswinsten in de eerste week van het nieuwe jaar. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de ontwikkelingen rond het coronavirus en de lockdowns in veel Europese landen. Ook begint deze week het cijferseizoen. Op het Damrak zette maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway de opmars voort.