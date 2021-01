Column: Verwonderende wetenschap

„Zo zal Hij alles maken dat ge u verwond’ren moet.” Het zinnetje kwam terug in mijn gedachten. Niet in de context van het mooie gezang ”Beveel gerust uw wegen”, maar op een moment dat ik naar een YouTube-filmpje van de BBC keek waarin een wetenschappelijk experiment werd uitgevoerd. Een experiment waarvan de theorie eeuwen geleden door de Italiaanse natuurkundige Galileo Galilei bedacht is.