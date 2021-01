ACM pakt betaalde doorlinksites naar overheidsdiensten aan

Een bedrijf dat websites onderhield die consumenten tegen betaling doorlinkte naar overheidssites, moet duidelijk maken wat voor diensten het precies aanbiedt en wat de kosten daarvoor zijn. Ook mag het bedrijf niet langer om positieve recensies vragen in ruil voor korting, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald. De toezichthouder legde Empiru Investments en twee dochterbedrijven een last onder dwangsom van 15.000 euro per week op, met een maximum van 150.000 euro.