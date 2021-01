Sociaal medium Parler ook verwijderd van internet door Amazon

Het conservatieve sociale medium Parler is praktisch verwijderd van het internet door het blokkeren van de servers van de onderneming Amazon Web Services van miljardair Jeffrey Bezos. Amazon had Parler gewaarschuwd dat Parler zou worden gestopt als het zich niet zou inspannen om gewelddadige inhoud te bestrijden. Parler is feitelijk van internet gegooid nadat ook Apple en Google de dienstverlening hadden opgezegd.