WWF tegen Rutte: spoor leiders aan natuurvernietiging te stoppen

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) roept premier Mark Rutte op maandag het voortouw te nemen op de zogeheten One Planet Summit, een internationale topconferentie over het beschermen van de natuur en de biodiversiteit. Rutte staat op het programma als een van de sprekers. Het WWF vindt dat hij andere deelnemers moet „aansporen in actie te komen, om de vernietiging van de natuur eindelijk te stoppen”.